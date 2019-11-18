Önce eğitim, sonra tatbikat

Eğitim sonrası yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Salihli Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yangın tatbikatı gerçekleştirdi. Belediye meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerine, Salihli Belediyesi tarafından görevlendirilen personel ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliği personeli katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşen eğitim programları kapsamında, yılda bir defa olmak üzere 6331 sayılı kanunun 11. ve 12. maddesi gereğince İş Güvenliği ve Sağlığı ile yangın önleme ve söndürme hakkında eğitim semineri verildi.

Büyükşehir Yangın Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitmeni Mehmet Ateş tarafından eğitim seminerine katılan görevli personele, yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale ve yangın tüpünün kullanılması konularında bilgiler verildi.

Eğitim programı sonunda, Salihli Belediye binası önünde koruyucu tüm önlemler alınarak çıkarılan yangın ise eğitim seminerine katılan görevli personeller tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldü.