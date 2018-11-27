Önce eğitim, sonra tatbikat yapıldı

Eğitim sonrası ise yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Belediye seminer salonunda düzenlenen eğitimde, Salihli Belediyesi tarafından görevlendirilen yangın müdahale personeli ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliği personeli katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen eğitim programları kapsamında, yılda bir defa olmak üzere 6331 sayılı kanunun 11. ve 12. maddesi gereğince İş Güvenliği ve Sağlığı ile yangın önleme ve söndürme hakkında eğitim semineri verildi. Eğitimde personele, yangın türleri, yangına sebep olan etkenler, yangına müdahale, yangın tüpünün kullanılması ile alınması gereken tedbirler anlatıldı. Eğitim seminerinde teorik olarak verilen bilgiler, yangın söndürme tatbikatıyla pratiğe döküldü. Tatbikat kapsamında siren sesi ile birlikte personel binayı boşaltırken, Salihli Belediyesi hizmet binası önünde çıkarılan yangın eğitim seminerine katılan görevli personeller tarafından kontrollü bir şekilde söndürüldü.