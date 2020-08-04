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Önce karısını sonra kendisini vurdu

Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi’nde cinnet getiren yaşlı adam ilk önce karısını vurdu, daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesi'nde cinnet getiren yaşlı adam ilk önce karısını vurdu, daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybederken, eşi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre Gökkaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda cinnet getiren 79 yaşındaki Halil T. evinin avlusunda ilk önce eşi Necla T.'ye (76) tüfekle ateş etti. Karısını ağır yaralayan Halil T. daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının durumun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerinde hayatını kaybeden Halil T.'nin cesedi adli tıp kurumuna gönderilirken Ahmetli İlçe Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

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