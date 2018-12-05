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Önce kütüphane sonra tiyatro

Manisa Şehzadeler Dr.

Ömer Faruk Meriç Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri ve sınıf öğretmenleri Kemal Şönez, geçen yıl başlattıkları tiyatro etkinliğini bu yıl da tekrarlayıp geleneksel hale getirmeyi planlıyor.


Dr. Ömer Faruk Meriç Ortaokulu 6-D sınıfı öğrencileri, Manisa Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan Şarlo Sirkte oyunu öncesi Manisa İl Halk Kütüpanesi'ni ziyaret ederek hem kitap okudular, hem kütüphaneyi gezme fırsatı buldular. Öğrenciler kütüphanenin ardından Şehir Tiyatrosuna geçerek 'Şarlo Sirkte' oyunuyla eğlenceli bir gün geçirmiş oldu.


Sınıf öğretmenleri Kemal Şenöz, “Çocuklarımız bizim hazinemiz, onların mutluluğu, sevgisi, gözlerinin içindeki o parıltı bu dünyada kolaylıkla elde edilebilecek bir değer değil. Onların hayatına dokunmak, bir olmak, paylaşmanın anlamını yaşatmak, zihinlerindeki dünyaları genişletmek, geleceğimizi inşa etmek çok farklı bir duygu. Onları çok seviyorum.” dedi.

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