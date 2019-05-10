'Öncelik yayanın' uygulaması en çok engellileri sevindirdi

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Büro Amirliği tarafından Trafik Haftası etkinliği kapsamında düzenlenen 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması ile yaya önceliğine dikkat çekildi. Uygulamadan oldukça memnun olan engelli vatandaş Abdullah Cesur ise uygulamalar sayesinde artık engelli rampalarını ve yaya geçitlerini rahatlıkla kullanabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ekipleri, Cumhuriyet Meydanında yaptıkları uygulamada öğrencileri yaya geçitlerinden geçmeleri, yayaların karşıya geçerken araçların durmaları uygulamalı olarak hayata geçirildi. Uygulama çok sayıda vatandaş tarafından da dikkatlice izlendi.

"Engelli geçitlerinde daha duyarlı olalım"

Sarıgöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro ekipleri daha sonra,kaldırımlarda engelli vatandaşlar için yaptırılan engellilerin tekerlekli sandalyeleri ile kolayca inip,çıkabilmeleri için yaptırılan alanda uygulama yaptı.Uygulamanın vatandaşlar tarafından daha duyarlı olmalarını belirten Abdullah Cesur, "Sarıgöl Emniyetinin özellikle yayalara dikkat çekmek amacıyla ışık ve tabela olmayan yerlerde yaya geçişlerinde öğrencilere ve biz yayalara bilgi aşılamak amacıyla ve bunun önemini insanlara anlatmak amacıyla yapılmış bir etkinlik olarak görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca halkımızdan özellikle şuna dikkat etmesini rica ediyorum. Engelli çıkışlarında araba park etmemelerini, bizzat itinayla dikkat etmelerini istiyorum. Trafik Haftası etkinliğinde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünün göstermiş olduğu duyarlılık sebebiyle Sarıgöl'de istediğim yerde istediğim şekilde engelli rampalarından, yaya geçitlerinden rahatlıkla geçebiliyorum. Bunu da emniyet teşkilatımızın yapmış olduğu özenli uygulamalar dolayısıyla bu rahatlığı yaşıyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum ve vatandaşların da biraz daha duyarlı olmalarını rica ediyorum." dedi.