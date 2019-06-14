Öncü ve Genç Bağcı projesi bilgilendirme toplantısı Salihli'de yapıldı

Öncü ve Genç Bağcılar Projesi bilgilendirme toplantısı Manisa'nın Salihli ilçesi Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Çağdaş Eğitim Vakfı Alzheimer Vakfı Sosyal Komite Başkanı ve aynı zamanda Proje Koordinatörü olan İlknur Küken ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Altındişli, “Öncü ve Genç Bağcılar Projesi” önemi ve faydaları hakkında bilgilendirme yaparak, “Öncü ve Genç Bağcılar Projesi ile dünya standartlarında üzüm üretiminin hızla gerçekleştirilebilmesi, iç ve dış pazarlarda saygın başarılara ulaşılabilmesi, bütüncül yaklaşımla erken yaşta öğrenilmesi öncü bağcılar için büyük bir avantaj olacaktır” dedi.

Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy ise, “Geçtiğimiz yıllarda Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz iki önemli projemiz oldu. Bunlardan birincisi 'Sultani çeşidi üzümün üretim aşamalarının, maliyetlerinin, oluşturduğu katma değerin ve Salihli ekonomisine katkılarının belirlenmesi projesi', ikincisi ise; “Manisa'daki çekirdeksiz kuru üzüm işletmelerinin ihracat potansiyellerinin geliştirilmesi projesi.' Biz Salihli Ticaret Borsası olarak bölgemiz tarımını güçlendirip geliştirmek için yapılacak tüm çalışmalarda her zaman elimiz taşın altına koymaya ve gereken desteği vermeye hazırız.” dedi.

Bilgilendirme toplantısına Salihli Ticaret Borsası Yetiş Aksoy, Çağdaş Eğitim Vakfı Alzheimer Vakfı Sosyal Komite Başkanı İlknur Küken, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Prof. Dr. Ahmet Altındişli, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç katıldı.