Toplantıda konuşan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Çözümlerle güçlenen, güçlendikçe kazandıran bir sendikayız" dedi.

Akhisar'da gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de katılırken, Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, şube yönetim kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri, ilçe yönetimleri ve kadınlar komisyonu üyeleri de hazır bulundu.

Eğitim-Bir-Sen'in ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olduğunu vurgulayan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Alanı eğitim olan bir sivil toplum örgütünün il divanına katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü iktidar partisi olarak en hassas olduğumuz ve en çok değer verdiğimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren eğitim sistemimizdir. Bu değeri iktidarımız boyunca Milli Eğitim Bakanlığına ayrılan bütçeyi en yüksek orana çıkararak ve eğitim çalışanlarının özlük ve ekonomik haklarında yaptığımız iyileştirmelerle gösterdiğimizi düşünüyorum. Yaptıklarımızla yetinmeyip, daha iyilerini yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Eğitim sistemimizin çağın icaplarına göre düzenlenmesi lazım"

Konuşmasına, “İl Divan Toplantımıza katılarak bizleri onurlandıran AK Parti Manisa Milletvekili Sayın Uğur Aydemir'e ve böyle nezih bir ortamda bizleri buluşturan Eğitim-Bir-Sen Akhisar İlçe Temsilcimiz Mahmut Binay ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum." diyerek başlayan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Her şeyin küresel nitelik ve boyut kazandığı dünyamızda, ulusal egemenliği kazanmanın, korumanın, sürdürmenin ve başarmanın tarzı da tekniği de bilgi merkezli olarak değişmiştir." dedi.

Günümüz dünyasının bilgi üretimine, onu hayata aktarma biçimine göre değişen güç ve gelişmişlik realitesinin, klasik egemenlik yapılarını gevşettiğini vurgulayan Öner, “Bilgide, bilimde, kültürde, sanatta, ekonomide güç olmaksızın, fiziki dirençle kazanılan egemenlik işlevsiz kalmaktadır. Küresel iletişim ve etkileşim evresinde, ulusal egemenliğin karakteri değişmiş, ülkeler arası artan bağımlılık ilişkisi, yeni tehdit, risk ve fırsat alanları oluşturmuştur. Özellikle eğitim sistemimizi kendi kültür kodlarımızla birlikte çağın icaplarına göre düzenlemezsek, savaşta kazanılan zaferlerin diğer alanlarda kaybedildiği görülmedik bir gelişme değildir." diye konuştu.

"15 Mayıs mutabakatında yeni bir destan yazmalıyız"

Çözümlerle güçlenen, güçlendikçe kazandıran bir sendika olduklarının altını çizen Öner, “Kurulduğumuz günden bu yana eğitime, eğitim çalışanlarına, mazlumlara, mağdurlara, yetimlere yönelik birçok çalışma yaptık. Onlarca kazanım elde ettik. Pek çok sorununun çözümünü sağladık, yasakların kaldırılmasına öncülük ettik. Yaptıklarımız, başardıklarımız, kazandıklarımız ve kazandırdıklarımız; hayatımızdan çıkardığımız yasaklar, müfredattan çıkmasını sağladığımız dersler, uygulamasına son verdiğimiz baskılar, sizlerle, teşkilatlarımızla verdiğimiz kararlı mücadelenin eseridir. Nöbete ücret ödenmesi de ek ders ücretinin artması da sınav ücretlerinde adaletsizliğin son bulması da emeğimizin, çabalarımızın, terimizin sonucudur. Ne kadar çok şey başarmışız diyerek rehavete kapılmayacak, durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü daha yapmamız gereken işler, çözüme kavuşturmamız gereken sorunlar bulunmaktadır. Ayrıca, önümüzde 15 Mayıs mutabakat süreci var. Bu süreci, yoğun bir tempoda çalışarak, yeni bir destan yazarak tamamlamalıyız. Teşkilatlarımızın bu anlamda üzerine düşeni, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da yapacağına inancım tamdır” şeklinde konuştu.

Eğitim-Bir-Sen olarak birçok çalışma yürüttüklerini dile getiren Öner, “Kadınlar komisyonumuzun çalışmalarını önemsiyoruz. Bu görevi yeni devralan Gönül Çiftçioğlu Doğan başkanımıza ve yönetim kuruluna başarılar diliyoruz. ‘Bir bilenle, bilge nesil' projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde emek veren Genç Memur-Sen'i destekliyor ve gönülden teşekkür ediyoruz. ‘Her sınıfın bir yetim kardeşi var' projesine daha fazla sahip çıkılmasını hepinizden rica ediyoruz. Akhisar teşkilatımıza yaptıkları nezih ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.