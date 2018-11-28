Öner: “Şehzadeler ilçesinde eğitim camiası huzursuz”

Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürünün yaptığı bazı uygulamaları keyfi bulduklarını ve bu tutumların eğitim camiasında rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, “Kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyen, baskıcı ve keyfi tutumlarla, hukuksuz uygulamalarla çalışanların sendikal tercihlerini boyunduruk altına alan ve ötekileştirici tavırlara asla müsaade etmeyeceğiz.” dedi.

İlçede görev yapan eğitim çalışanlarının ve üyelerinin yaşadığı huzursuzluğa dikkat çeken Öner, “Kurumsal bütünlüğü, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyen, baskıcı ve keyfi tutumlarla, hukuksuz uygulamalarla ‘Ben yaptım oldu' anlayışıyla ilçede görev yapan eğitim çalışanlarını ve üyelerimizi huzursuz eden, moral ve motivasyonunu olumsuz etkileyen yaklaşımlara şahitlik etmekteyiz. En son Melek Urgancı Anaokulu İşyeri Temsilcimiz, sendikal çalışmalara katılması akabinde ‘Ya oradasın ya buradasın. Yoksa ben böyle yaparım' gibi gözdağı verir bir yaklaşımla, raporu olduğunu ifade etmesine ve kurumuna iletmesine rağmen sağlık durumu hiçe sayılarak uzak bir köye sürgün edilmiş ve bu noktada işyeri temsilcimiz mağdur bir duruma düşürülmüştür. İlçe Milli Eğitim Müdürü, eğitim çalışanına mobbing uygulamakta, çalışanların sendikal tercihlerine müdahale etmekte, işyeri temsilcimizin görevini yerine getirmesini engellemektedir. Kanuna aykırı bir şekilde mesnetsiz ve mazeretsiz bir şekilde işyeri temsilcimizin yeri değiştirilmiştir. Konuyu mahkemeye taşıyarak hukuki yollardan hakkımızı arayacağız. Bu tür çalışma barışını bozan, çalışanların sendikal tercihlerini boyunduruk altına alan ve ötekileştirici tavırlara asla müsaade etmeyeceğiz. Devletin görev yapılan makama tanıdığı yetkiler, kişisel güçlere dönüştürüldüğünde, ilkeler üzerinden değil, kişisel ilişkiler üzerinden tasarruflara neden olmaktadır. Motivasyon üretmek yerine, olan motivasyonu bitirmek ve çalışanlarını tedirgin etmek sonucu üreten bir yönetim anlayışı asla kabul edilemez.” şeklinde konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürünün bazı uygulamaları ile kafalarda soru işaretleri bıraktığını vurgulayan Öner, “İlçe Milli Eğitim Müdürünün, Pedagojik açıdan değerlendirdiğimizde gerekliliğine anlam veremediğimiz, Çocuk Üniversitesi Projesi kapsamında okullarda velilerden toplanan maddi kaynağın ve Okul Aile Birliği hesaplarındaki paraların okullar zorlanarak nereye gittiği, ilçede yapılan konferans ve etkinliklerde misafir ağırlama, kitap satışı ve benzeri kaynağı belli olmayan harcamaların yapıldığı gibi kamuoyunda eğitimcileri rahatsız eden, birçok insanın diline düşmüş, Milli Eğitim Yöneticisine yakışmayan, devleti zarara uğratan, velileri rahatsız eden uygulamalara da imza attığı biliniyor. Kamuoyuyla vakti geldiğinde bu konuları da bilahare paylaşacağız. Eğitim çalışanlarını huzursuz eden, tehdit ve baskıyla yıldırmaya çalışan yönetim hakkında gereken işlem yapılmalı, keyfi, hukuksuz ve yönetici vakarına yakışmayan iş ve işlemler mercek altına alınmalı, yetkililer bu tür uygulamalar hakkında gereken yasal süreci bir an evvel işletmelidir.” dedi.

Suçlamalarla ilgili görüşlerine başvurulmak istenen Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürüne ise ulaşılamadı.