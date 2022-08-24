Öner'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulunarak, “Öğretmenlik kariyer basamakları siyasi polemik konusuna dönüştürülmemeli” dedi.

Öğretmenlik kariyer basamaklarının siyasi polemik konusuna dönüştürülmemesi, sürecin sorun üreten aşamaları Meclis'te yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Öner, “Siyasilere ve sorumlulara çağrımız, kariyer basamakları uygulaması ve getireceği özlük haklarının sorumsuz, ciddiyetsiz ve tutarsız siyasete, kısır çekişmelere kurban edilmemesidir.” dedi.

'Uzman ve Başöğretmenlik hizmet yılına bağlı olsun' talebinin Eğitim-Bir-Sen'in, 'Kamuda kariyer meslek uygulaması sınavla olmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı'nda da öyle olacaktır' yaklaşımının Bakanlığın, meslek kanunu ve kariyer basamaklarını hayata geçirme iradesinin ise TBMM'nin olduğunu belirten Öner, “Kanunun yazılı sınav şartı gibi sorunlu görülen alanları TBMM tarafından yeniden ele alınmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmenlik mesleğini kariyer mesleği hâline dönüştürmek hedefiyle öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerini sürekli kılmak, öğretmen yeterliliklerini sağlamak, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla uygulamaya koyduğu öğretmenlik kariyer basamakları uygulaması, Anayasa Mahkemesi'nin 2008 yılındaki kısmî iptal kararı sonrası akamete uğradığı gibi, eşitsizlik ve mağduriyet üreten bir sonuç ortaya koymuştu. Bazı öğretmenlerimiz sınava, bazı öğretmenlerimiz ise idari tasarrufa ve mahkeme kararlarına dayalı olarak uzman ve başöğretmenlik hakkını ve beraberinde getirdiği ilave mali hakları alırken, bazı öğretmenlerimiz ise gerekli diğer şartları taşımalarına rağmen sınav yapılamaması veya aleyhte mahkeme kararları nedeniyle bu unvanları ve hakları elde edemediler. Bu nedenledir ki, yetkili sendika olarak toplu sözleşme hakkını kazandığımız tarihten bu yana yapılan bütün toplu sözleşme görüşmelerinde ve kurum idari kurulu başta olmak üzere bütün sosyal diyalog platformlarında ‘Öğretmenlik kariyer basamakları uygulamasının yeniden hayata geçirilmesi; 8 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin uzman öğretmen, 12 yıllık hizmet süresini tamamlayan öğretmenlerimizin ise başöğretmen unvanını alması' yönündeki talebimizi ısrarla savunup müzakere etmiştik. Nihayetinde Şubat 2022 tarihinde kabul edilen 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla öğretmenlik kariyer basamakları yeniden eğitim sistemimize dâhil edildi. 2008 yılındaki Anayasa Mahkemesi kararı ve ardından 2013 yılındaki Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu kararının doğurduğu olumsuz ve adaletsiz sonuçları telafi edebilecek mahiyette, bütün öğretmenlerin erişimine açık bir kariyer basamakları uygulamasının yeniden hayat bulması yerinde bir adımdır. Fakat kanunda yer alan sınav, mesleki çalışmaların içeriği ve eğitim programlarının niteliği gibi süreçler ne yazık ki subjektif ve adil olmayan sonuçlar üretme ihtimalini barındırmaktadır.” şeklinde konuştu.

Kanunun eksik ve hatalı yönlerinin elbette eleştirilmesi, düzeltmeye muhtaç kısımları üzerinde yeniden bir politika belirlemeye çaba gösterilmesi gerektiğini kaydeden Öner şunları söyledi: “Ancak, meslek kanunuyla getirilen mevcut kariyer basamaklarının 614 bin öğretmene uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yolunu açtığı, dahası 2004 yılındaki yasal düzenlemeyle getirilen haklardan çok daha fazla ilave mali haklar getirdiği de unutulmamalıdır. Kanuna, kanunun getirdiği uygulamaya ve sınava karşı çıkmak ne kadar doğalsa; süreci manipüle ederek siyasi çekişme malzemesi hâline getirmek, umut tacirliği yaparak 614 bin öğretmenin elde edeceği bir hakkı kullanılmaz hâle getirmek, belirsizlik ve şüphe tohumları ekerek öğretmenlerin moral ve motivasyonunu bozmak da o kadar art niyetli bir siyasettir. Haklı itirazları ve beklentileri kendi çürük siyasetlerinin malzemesi yapanlar söylemlerinde ciddi, iyi niyetli ve tutarlı olsaydı, meslek kanununu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdıklarında kariyer basamakları sınavını da iptal davası konusu ederlerdi. Bugün sınava girmeme ve sendikalara tepki gösterme çağrısı yapanların, 2008 yılındaki Anayasa Mahkemesi kararı sonrası oluşan mağduriyetlerin, eşitsizliklerin ve adaletsizliklerin giderilmesi konusunda somut bir adım atmamaları, çaba göstermemeleri, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na kadar söylem düzeyinde dahi olsa cümle kurmamaları, siyasi tercihlerinden dolayı öğretmenlere hakaret etmeleri, gerçekte sorumsuzluklarının ve güvenilmezliklerinin bir göstergesidir. Vaatlerin ve kulağa hoş gelen süslü söz ve söylemlerin ardından emek ve emekçi düşmanı gerçek yüzleri görünen, yerel yönetimlerde göreve geldikleri yerde sözleşmeli çalışanların iş akdini feshedenlerin, emekçilerin ekmeğiyle uğraşanların karşısında duranlar olarak, doğruları söylemekten vazgeçmeyeceğiz. Geleceği kaosa sürüklenmek istenen eğitim çalışanlarının hukukunu korumak için var gücümüzle mücadele ettik, etmeyi de sürdürüyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak, sağlıklı ve mantıklı bir tartışma zemininde meslek kanununun geliştirilmesi ve tüm beklentileri karşılayacak bir çerçeveye kavuşturulması için çaba sarf etmeye devam edeceğiz.”