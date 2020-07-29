Onlarca kütüphane kurdu, 4 bin 250 kitabı bağışlayacak yer arıyor

Görev Yaptığı Sarıgöl'den ayrıldıktan 7 yıl sonra ilçeyi ziyarete gelen Recai Şeyhoğlu, başından geçen ilginç bir olaydan dolayı elinde 4 bin 250 adet roman, hikaye, dergi, ansiklopedi ve kütüphane için gerekli olan rafların bulunduğunu belirterek, "2002 yılından bu yana İzmir, Manisa, Bolu, Tokat, Balıkesir, Karaman, Antakya, Muğla köylerinde toplam 47, Belçika'nın Charleroi ilinde 1 adet olmak üzere 48 kütüphane açmış olan Şeyhoğlu Ailesi, önümüzdeki günlerde de Bergama merkezde 49. Kütüphanelerini açacak." dedi.

Annesi Rasime Şeyhoğlu adına açılan Aydınlanma Evi sayısının 9 olduğunu belirten Şeyhoğlu, "9. Aydınlanma Evi, 2028 yılında Seferihisar Çocuk Belediyesi'nde Tunç Soyer ile birlikte açılmıştı. Aydınlanma Evleri, kütüphane müzesi/ etnografya müzesini andırıyor. Burada, değerli dolmakalemler, ahşap kasa radyolar, teyp, gaz lambaları, lüksler, biblolar, masa saatler, kol saatleri, anne Şeyhoğlu'na ait özel eşyalar ile vazolar ve fotoğraflar bulunuyor." dedi. Şeyhoğlu, Sarıgöl'de Tırazlar Mahallesinde de 10 yıl önce 27. kütüphanenin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

"Beni üzen olay kitap yazmamı sağladı"

Araştırmacı Gazeteci-Yazar Recai Şeyhoğlu, Bergama'da ve Çiğli'de yaşadığı olaylar karşısında üzüntülerini yazdığı bir kitapla dile getirdiğini anlattı. Şeyhoğlu 'Tepeköy'de tepetakla, Çiğli'de hüsran' adını verdiği kitabın piyasaya çıktığını söyledi. Şeyhoğlu, yaptığı açıklamada kitap yazarak üzüntüsünü dile getirdiğini belirterek şunları söyledi: "20 Haziran 2016 tarihinde Bergama'nın Tepeköy Mahallesinde kütüphane ve aydınlanma evi açılmıştı. Geçen yılki seçimler sonrasında seçilen yeni muhtar, binayı başka bir amaçla kullanmak istediğini belirterek açılan 4 bin 500 kitaplı kütüphane ve aydınlanma evinin boşaltılmasını istedi. Ben de Çiğli Belediyesi'ndeki sorumlu kişilerle 10 Ağustos 2019'da kitap/raf ve dolapları Çiğli Belediyesinin isteği üzerine Çiğli'ye taşıdık. Ne var ki eşyaların taşındığı Uğur Mumcu Kültür Merkezi binasının sonraki aylarda elektriğinin bağlı olmadığı/ruhsatının da bulunmadığı ortaya çıktı. Kitaplar, aylarca koliler içinde bekledi. Özel eşyalar ona keza 'Açacağız' diyerek aylarca oyaladılar. 11 ay sonra ise telefonda şöyle dediler; 'Kütüphane kurmuyoruz. Eşyalarınızı alabilirsiniz.' Bu telefonla şok yaşadım. Geceli gündüzlü çalışarak bir kitap hazırladım. Kitabımın adını da 'Tepeköy'de tepetakla, Çiğli'de hüsran' ismini verdim. Hazırladığım kitapta tüm ayrıntıları belgesel titizliğinde ifade ettim."

"4 bin 250 kitabı ve aydınlatma evi eşyalarını verecek yer arıyorum"

Recai Şeyhoğlu, "Elimizdeki 4 bin 250 kitabı ve aydınlanma evi eşyalarını bir belediyeye ya da kültür bakanlığına bağlı bir kuruma veyahut bir kültür merkezine vermek istiyoruz. Ancak bir şartımız var. Kütüphaneye talip olacak kurum, kuruluş, 'Öner Yağcı Edebiyat Tarihi Kütüphanesi' ve 'Rasime Şeyhoğlu-Feyza Hepçilingirler Aydınlatma Evi' olarak düzenlenmesi koşulu aramaktayım. Kitaplar kolilerde beklemekte, raflarda hazır. Talip olacak kurum, kuruluşlar sadece nakliyatını karşılasınlar, bir de yukarıda belirtiğim isimleri versinler yeter." dedi.