Online satranç turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu

Salihli Gençlik Merkezinde düzenlenen ödül törenine Kaymakam Sağlam'ın yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, turnuvada yarışan öğrenciler aileleri katıldı.

Kaymakam Sağlam, kategorilerinde dereceye giren sporculara, kupa ve ödüllerini takdim etti ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü başta olmak üzere, bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.