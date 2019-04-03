İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Onur Erol, Forum Magnesia'da çocuklara özel konser verecek

Forum Magnesia, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol’u minik misafirleriyle buluşturacak.

Forum Magnesia, kendi yazdığı çocuk şarkılarını interaktif oyunlar eşliğinde sahneleyen Onur Erol'u minik misafirleriyle buluşturacak. 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da ücretsiz gerçekleştirilecek olan konsere katılmak ve eğlenceli şarkıları hep beraber söylemek isteyen tüm çocuklar, Forum Magnesia'ya davet edildi.


Manisa'nın eğlence ve çekim merkezi Forum Magnesia, miniklere özel bir konsere ev sahipliği yapacak. 6 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak Onur Erol konserinde hep beraber şarkılar söylemek ve interaktif oyunlarla sosyalleşme imkanı bulmak isteyen çocuklar, ücretsiz gerçekleştirilecek konsere davet edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.