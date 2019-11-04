‘Organlar toprak değil umut olsun' çağrısı

Mustafa Tokmak, “Manisa'da yıl başından bu yana vefat eden 27 kişinin organları ihtiyaç sahiplerine nakledilmeye uygundu. Fakat ne yazık ki vefat eden 23 kişinin yakınları organ bağışını kabul etmedi. Sadece 4 aile kabul etti. 216 kişinin hayatı kurtulabilecekken maalesef bu organlar toprakta çürüyüp gitti” dedi.

Manisa'da 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası ve etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Organ bağışının önemine dikkat çekilen açıklamada çarpıcı rakamlar paylaşan Mustafa Tokmak, organların toprak değil umut olması için organ bağışı yapmaya davet etti.

Organ nakli bekleyen sayısı 26 bini geçti

“Öyle ölümcül hastalıklar var ki; tedavisi ne ilaçla ne ameliyatla mümkün olabiliyor.” diyen Dr. Tokmak, “Bu hastalarımızın tedavisi sadece ve sadece organ nakli ile mümkün oluyor. Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Organ nakli bekleyen hasta sayısı 26 bini geçti fakat organ bağışları hala yetersiz. Çocuk yaşta olanı, genci, yaşlısı, hepsi böbrek, kalp ya da karaciğer nakliyle hayata yeniden tutunacağı günü bekliyor. Fakat çoğunlukla beklemeye zamanları yetmiyor ve onları kaybediyoruz, ateş düştüğü yeri yakıyor. 22 bin 178 böbrek nakli bekleyen hasta var ülkemizde. Onu karaciğer, kalp, akciğer hastaları izliyor. Türkiye'de organ nakillerinin yüzde 78'i canlı vericiden olurken, yüzde 22'si ise ölen kişiden yapılıyor” dedi.

Sadece 4 aile kabul etti

Öldükten sonra organ bağışı konusunda tereddütlerin yaşandığını aktaran Dr. Tokmak, “Hayattayken böbreğimizin birini, karaciğerimizin bir parçasını, hiç tereddüt etmeden bir yakınımızın hayatını kurtarmak için verebiliyoruz. Ancak, öldüğümüzde organlarımızın hayat kurtarmak amacıyla nakledilmesini kabul etmekte tereddüt ediyoruz. Her bir milyon nüfus başına vefat eden 25 kişinin organları bağışlansa ülkemizde organ nakli bekleyen hasta kalmayacak hepsinin hayatları kurtulabilecek. Yıl başından bu yana ilimizde vefat eden 27 kişinin organları ihtiyaç sahiplerine nakledilmeye uygundu. Fakat ne yazık ki vefat eden 23 kişinin yakınları organ bağışını kabul etmedi. Sadece 4 aile kabul etti. Halbuki vefat eden bir kişinin organlarıyla 8 kişinin hayatı kurtulabilirdi. İki böbrek iki ayrı kişinin hayatını kurtarıyor bir karaciğer yine iki ayrı kişinin hayatını kurtarıyor. İki akciğer iki ayrı kişinin hayatını kurtarıyor kalp ince bağırsak gibi organlarla 8 kişinin hayatı kurtulabilecekken bu organlar ne yazık ki toprakta çürüyüp gitmiş oldu. Bakınız biraz önce bahsettiğimiz sadece ilimizde organları nakil olmaya uygun olan bu 27 kişinin tamamının organları yakınları tarafından bağışlanmış olsaydı tam 216 kişinin hayatı kurtulacaktı. Ama olmadı. Bu organları umutla bekleyenler ya vefat ettiler ya da vefat etmek üzereler. Biz diyoruz ki; toprak olmasın, umut olsun, organ bağışı yapalım ki hayatlar kurtulsun. Devlet hastanelerinde, ilçe sağlık müdürlüklerinde, aile hekiminizde, il sağlık müdürlüğünde organ bağışı yapabilirsiniz. Hayat kurtarmak için illa sağlık personeli olmaya gerek yok siz de organlarınızı bağışlayarak hayat kurtarabilirsiniz. Organ bağışı haftasını fırsat olarak değerlendirelim organlarımızı bağışlayalım yakınlarımızı bilgilendirelim.” diye konuştu.

Hafta boyunca çeşitli etkinliklerle organ bağışına dikkat çekmeye devam edeceklerini kaydeden Dr. Tokmak açıklamasını şöyle tamamladı: “5 Kasım Salı günü yani yarın Merkezefendi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda saat 14.30'da Kemik İliği ve Kök Hücre Konulu Konferans planladık. Tüm hemşehrilerimizi konferansa davet ediyoruz. Ayrıca; 7 Kasım Perşembe Günü saat 14.00'da Cumhuriyet Meydanında toplanıp organ bağışı farkındalık yürüyüşü yapacağız. Bu yürüyüşte de tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyoruz.”

Açıklamaya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, Halk Sağlığı Başkanı Op. Dr. Levent Dinçer, Şehzadeler İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Müjde İlgün, Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ümit Atman ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.