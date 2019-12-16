Orman köylüsüne büyük destek

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Köyü'nde 9 kişi toplam 240 baş süt koyunculuğu kredisi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen orman köylüsünün yerinde kalkındırılması ve ekonomik refahının iyileştirilmesine yönelik destek projeleri her geçen gün çığ gibi büyüyor.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Köyü'nde 9 kişi toplam 240 baş süt koyunculuğu kredisi aldı.

Gökçukur Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin 3 bin hektarlık meraya sahip olduklarını ancak burada besleyecekleri hayvanları olmadığını buna da ORKÖY desteği ile sahip olduklarını söyledi. Köyde başta gençler olmak üzere hayvancılık yaparak göçün de önüne geçildiğini söyleyen Muhtar Evgin, ORKÖY koyunlarının kuzuladığını, süt verimlerinin arttığını ve bunların paraları ile kredilerini de rahatlıkla ödeyebildiklerini söyledi.

Gökçukur Köyü Muhtarı Hasan Hüseyin Evgin en başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Orman Genel Müdürlüğüne ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne kendilerine böyle bir imkanı sağladıkları için teşekkür etti.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de konuya ilişkin yaptığı açıklamada 2019 Yılında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak sadece süt koyunculuğu ORKÖY destek projeleri ile 85 aileye 2 milyon 600 bin TL destek verdiklerini bu desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.