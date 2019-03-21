Ormancılık Günü kutlamalarında renkli görüntüler

Okulda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Okul Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni İhsan Gür tarafından yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Halat çekme yarışmasına Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç ve Sarıgöl SGK Şube Müdürü Niyazi Kara da katıldı. Yakılan ateş üzerinden Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, daire amirleri sırayla atlamalarının ardından öğrenci ve öğretmenler de ateş üzerinden atlayarak Nevruz'u kutladı. Kaymakam Kılıç çekiçle demir döverken tüm öğrenciler birlikte halay çekerek Ormancılık Günü'nü kutladı.