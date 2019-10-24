Ormanlık alana kenevir ekenler tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alana kenevir eken ve yaban hayatını takip etmek için ormanlık alana yerleştirilen fotokapana yakalanan 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Salihli'de İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan araştırmada, Şirinyer Mahallesi Çukur Tarla mevkisindeki ormanlık alanda kenevir ekildiğini tespit edilerek, bölgeye uyuşturucu arama köpeği Volta eşliğinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda ormanlık alanda damlama sulama sistemi kurulmuş olan ve ekili 785 kök kenevir ele geçirildi. Yaban hayatını takip etmek için ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla yapılan takip sonucu, olayla ilgili olarak Ü.Ş. ile Y.A.'yı kıskıvrak yakalayıp gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.