Ormanlık alanda kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda arama yapan jandarma ekipleri, 173 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alaşehir'in Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği istihbaratı alan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler bölgede arama yaptı. Yapılan aramalarda kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ekimi yapılmış 173 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Sökülen kenevirlere imha edilmek üzere el konuldu.

Kenevirleri eken kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.