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Ormanlık alanda kurutulmaya bırakılan kenevirler bulundu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda kurutulmaya bırakılan 95 adet kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde ormanlık alanda kurutulmaya bırakılan 95 adet kenevir bitkisi jandarma tarafından ele geçirildi. Kenevirler numune alımının ardından imha edilirken kenevir ekimi yapan şahısların bulunması için çalışma başlatıldı.


Yunusemre ilçesi Taşlıtarla mevkiinde yasadışı uyuşturucu imal ve ticaretinde kullanılmak üzere kenevir bitkisi ekildiği, sökümünün yapılarak kurumaya bırakıldığı istihbaratını alan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gece yarısı Taşlıtarla mevkii ormanlık alanında yapılan aramada 95 adet boyları yaklaşık 1.30-1.80 santimetre arasında değişen kenevir bitkisinin istiflenerek kurumaya bırakıldığı tespit edilerek el konuldu.


Adli makamlardan alınan talimat doğrultusunda kenevir bitkisinden numune alınarak imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği açıklandı.

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