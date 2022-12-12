Ortadoğu'nun kestanesi Sarıgöl'den

Kış aylarının vazgeçilmezi kestanede hasat çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde hasatta sona yaklaşıldı. Toptan olarak 35-40 TL'den satılan kestaneler pazarda ise 50 TL'den satışa sunuluyor. Sarıgöl'deki en kaliteli kestaneler ise Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Beyharmanı, Kızılçukur, Karacaali, Günyaka mahallerinde kestane hasadına sona gelindi.

Kestaneler ağaçlardan toplandıktan sonra eğreti otunun altında belli bir süre bekletiliyor. Paris denilen elek makinalarından boylarına göre ayrılan kestaneler kalitesine ve boylarına göre satışa çıkarılıyor.

Kestanelerin kalitesine göre satıldığını anlatan üretici Bayram Kızmaz, "Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestaneler pazarda 40-50 liradan satılıyor. Bu arada toptan satışlarda ise kalitesine göre 35-40 liradan satılıyor. Kaliteli kestanelerin çoğu Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

Sarıgöllü kestane üreticisi Orhan Uç ise kestane ağaçlarındaki tehlikeden bahsederek şunları söyledi: "Özellikle Kızılçukur mahallelerindeki kestane ağaçlarında kuruma var. Yıllardır çare arıyorum ancak değişen bir şey olmadı. Ağaçlarımızın kuruması devam ediyor. Hastalığa kestane kanseri deniliyor önlenirse verim de artacak."