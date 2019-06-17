Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların gözdesi oldu

Mehmet Çerçi, hafta sonunda Ortaköy Mesire Alanında ailesiyle birlikte piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çerçi, oyunlara da eşlik etti.

Manisalı vatandaşlar Yunusemre Belediyesi'nin hizmete kazandırdığı Ortaköy Biyolojik Gölet ve Mesire Alanını çok sevdi. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören mesire alanında aileleriyle piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelen Mehmet Çerçi, mesire alanını gezdi. Belediye Başkanı Çerçi'ye meclis üyeleri eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çerçi, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Belediye Başkanı Çerçi, Manisa'ya güzel bir mesire alanı kazandırdıklarını dile getirdi. Başkan Çerçi, “Bu mesire alanında aileleriyle güzel vakit geçiren vatandaşlarımızla buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bölgeyi piknik alanlarının yanı sıra spor alanları, kapalı mekanlar, satış büfeleri ile çok güzel bir yer haline getirdik. Piknik yapmayı seven, aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Ortaköy'e bekliyoruz” diye konuştu.

Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar da Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti.