Ortaköy Mesire Alanına lavanta dikildi

Yaklaşık 7 dönümlük araziye dikilen lavantalar bölgenin ekolojik, ekonomik ve sosyal anlamda kalkınmasına katkı sağlayacak.

Yunusemre Belediyesi, Ortaköy Mesire Alanında 7 dönümlük bahçeye 2 bin 600 adet lavanta fidanı dikti. Alanın etrafında da ıhlamur ve çınar fidanları toprakla buluşturuldu. Çalışmayla bölgede alternatif ürün çeşitliliğini arttırmayı planladıklarını aktaran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kurulduğumuz günden bu yana Yuntdağı'nda fidan dağıtımı, arıcılık, aşılama gibi çalışmalarla üreticimizi destekliyoruz. Şimdi de Ortaköy Mesire Alanının bulunduğu yerde lavanta bahçesi oluşturduk. Ekiplerimiz alanda 2 bin 600 adet lavantayı toprakla buluşturdu. Alanın çevresine de ıhlamur ve çınar fidanları dikimi yapıldı” dedi.

Bölge halkı yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti.