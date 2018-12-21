Ortaokul öğrencileri Tema gönüllüsü oldu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Adala Nergis Demet Ortaokulu öğrencileri Tema gönüllüsü oldu.

Adala Nergis Demet Ortaokulu'nda üç yıldır Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Girgin, beşinci sınıf öğrencileriyle birlikte Tema programları çerçevesinde etkinlikler yaptı. Etkinlikte okul öğrencileri Tema üyesi oldu. Okul Müdürü Bahadır Ertepe'de Tema'ya üye olarak destek verdi. Salihli Tema Başkanı İbrahim Ateş, düzenlenen törenlere öğrencilere üyelik kartlarını ve rozetlerini verdi. Ateş, programda öğrencilere sorunlardan bahsetti, toprağa, havaya, suya sahip çıkılması gerektiğini, insanların bütün yeryüzünden sorumlu olduğunu ve canlıları korumamız gerektiğini anlattı. Öğrencilere Tema gönüllüsü olduğu için teşekkür eden İbrahim Ateş, bütün yaşamlarında yeryüzüne sahip çıkacaklarına inandığını belirtti.