Ortaokul öğrencilerinden örnek davranış

Manisa'nın Kula ilçesinde ortaokul öğrencileri, toplum hizmeti kapsamında okul çevresinde temizlik yaptı. Yere atılan her çöp için bir kişinin belinin büküldüğüne dikkat çeken öğrenciler, cadde, sokak ve çocuk parklarında temizlik yaptı.

Kula Fatih Ortaokulu öğrencileri çevre temizliğinde farkındalık oluşturmak için örnek olacak bir etkinliğe daha imza attı. Öğrencilere çevre bilincinin oluşturmak için toplum hizmeti kapsamında okulun İngilizce Öğretmeni Mehmet Barlak eşliğinde 6/A sınıfı öğrencileri cadde, sokak ve çocuk parkında çevre temizliği gerçekleştirdi. Minik öğrenciler okul bahçesi, park ve sokak içindeki çöpleri tek tek toplayarak çöp torbalarına doldurdu.

Öğrencilerin çevreye duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte çevre temizliğinin önemi, doğanın zarar görmesi ve kirlenmesine sebep olan çeşitli maddelerin nelerden oluştuğu, bunların işlenerek ya da saf halde atıldığı zaman bulunduğu konumdaki bitkilerin yok olmasına, toprakların verimsizleşmesinin nedenleri hakkında öğrencilere eğitim verildi.

Etkinliğe katılan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Güngör Zobudoğuş, amaçlarının okul öğrencileri arasında temizliğe karşı duyarlılık oluşturmak olduğunu belirtti.