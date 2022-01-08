Ortaokullar arası voleybol turnuvası sona erdi

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul sporları kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen ortaokullar arası erkek ve kız Voleybol Turnuvası Final müsabakası Selendi Kapalı Spor salonunda büyük bir coşkuyla tamamlandı.

Selendi'deki tüm ortaokulların katılımıyla 3 set üzerinden oynanan turnuva sonunda erkekler kategorisinde Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) birinci olurken Üç Eylül Ortaokulu ikinci, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Ortaokulu üçüncü oldu. Kızlar kategorisinde ise Fatih Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) ikinci, Çortak Ömer Nimet Kahraman Ortaokulu üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren takımların kupa ve madalyaları Kaymakam Ali Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sait Bozer tarafından takdim edildi.