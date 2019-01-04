Osmancalı'da dere temizlik çalışması başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'nden geçen derede koruge boru döşeme işi ve menfez imalatının ardından 500 metrelik dere temizlik çalışmasına başladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde başlattığı derelerdeki temizlik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. MASKİ, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'ndeki derede temizlik çalışmasına başladı. Dere temizlik çalışmasından önce derenin yol geçiş noktasına koruge boru döşenerek yaya ve araç geçici sağlıklı hale getirilmişti. MASKİ ekipleri tarafından yapılan menfez imalatıyla da yağışlı havalarda yaşanabilecek taşkın riski ortadan kaldırılmıştı. Mahallede toplamda 500 metrelik alanda başlatılan temizlik çalışma ile vatandaşların kış mevsiminde sıkıntı yaşamasının önüne geçilecek.

Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, “Deremizin yol geçişini rahatlatmak adına koruge boru döşeme çalışması ile taşkın sıkıntımıza son vermek adına yapılan menfez çalışmasının ardından şimdi de deremizin temizliği başladı. MASKİ daha çok hizmet için gece gündüz çalışıyor. Bizler de gurur duyuyoruz. Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Gerçekten gelmiş geçmiş en büyük Başkan Cengiz Başkanımız. Hem sözünün eri hem de hizmet aşkı ile Manisamızı adeta baştan yaratıyor. Bizlere bu güzel hizmetleri sağlayan başta Cengiz Başkanımıza sonra da tüm MASKİ yetkililerine çok teşekkür ediyoruz, selamlarımızı iletiyoruz” dedi.