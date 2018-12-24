Osmancalı'da yağışlı havalar artık sorun olmayacak

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'nde yol geçişinde yaşanan sıkıntıları gidermek için koruge boru döşedi. Mahallede kısa süre içerisinde yağışlı havalarda yaşanan taşkın sorunu için de menfez imalatı yapılacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağışlı havaların günlük hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesinin bir derdine daha derman olundu. MASKİ ekipleri, yağışlı havalarda su akışını rahatlatmak için mahallede koruge boru döşemesi gerçekleştirdi. Çalışmayı iki bölüme ayıran MASKİ, mahallede ayrıca dere yatağında menfez imalatı da gerçekleştirecek. Hayata geçirilen çalışma ile mahallede yağışlı havalar artık sorun olmaktan çıkacak.

Osmancalı Mahalle Muhtarı Bekir Akdeniz, “Mahallemize yapılan her hizmet bizi çok memnun ediyor. Gerek dere temizlikleri olsun gerekse yol geçiş çalışmaları olsun muntazam bir şekilde ve zamanında yapılıyor. MASKİ yetkililerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şu an mahallemizden geçen derenin yol geçişini rahatlatmak adına koruge boru döşeme çalışması gerçekleştirildi. Menfez çalışması da yapılacak olan noktada yaya ve araç trafiğimiz de oldukça rahatlayacak. Bize bu hizmetleri sağlayan başta Cengiz Başkanımız olmak üzere tüm MASKİ yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz, selamlarımızı gönderiyoruz.” dedi.