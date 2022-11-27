Osmaniyespor taraftar otobüsü Manisa'da kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kaza yaptı. Kazada minibüste bulunan 1 taraftar hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, Gölmarmara-Salihli yolu Hacıveliler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan Abdullah K. (52) yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjün bariyerlerine çarptı. Kazada minibüste bulunan Erman Can Artan (35) hayatını kaybederken, Serkan T. (49), Erol Ö. (62), Ömer Ö. (56), Bilgin G. (50), Halil Y. (22), Abdullah K. (51), Ali D. (52), Özgür E. (35), Mehmet K. (18) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Akhisar, Gölmarmara ve Salihli'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

TFF'den başsağlığı mesajı

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu da kazayla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: " Lig 3. Grup'ta bugün deplasmanda oynanacak Bergama Belediyespor maçına gitmek için yola çıkan Osmaniyespor Futbol Kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'ya bağlı Gölmarmara ilçesinde kaza geçirdiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden Osmaniyespor FK taraftarına Allah'tan rahmet, camiaya başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz"