Osmanlı Müzesi 2022 yılında on binlerce ziyaretçi ağırladı

Yüz bine yakın tarih meraklısı müzeyi ziyaret etti.

Yunusemre Belediyesi, kentin tarih ve kültür turizmine katkı sunan Manisa'da yetişen Osmanlı padişahları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Manisalı milli mücadele kahramanları, ünlü Türk düşünürü Yunus Emre ve Tapduk Emre'nin de aralarında yer aldığı silikon heykellerin yanı sıra o dönemi mizanse eden eserlerin bulunduğu Manisa Osmanlı Müzesi, tarih severlerin ziyaret noktası oluyor. Müze, geride bıraktığımız 2022'de vatandaşlar tarafından rağbet gördü. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, şehre vizyon katan projelerin bu kadar değer görmesine sevindiklerini belirterek, “Akademisyenlerden siyasetçilere, öğrencilerden ev hanımlarına kadar toplumun her kesiminden binlerce vatandaşımızı ağırlayan müzemiz, haftanın 7 günü 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Manisa Osmanlı Müzemizin hizmete açtığımız günden beri binlerce vatandaşımız tarafından ziyaret edilmesi bizleri de mutlu ediyor” dedi.