Ot yangını palet fabrikasına sıçradı (1)

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde bir palet fabrikasının dışında başlayan ot yangını rüzgarın da etkisiyle fabrika bahçesindeki paletlere sıçradı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale etmeye çalıştığı yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki Orta Ölçekli Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir palet fabrikasının dışında başlayan ot yangını fabrikanın bahçesindeki paletlere sıçradı. Yaklaşık 20 dönümlük bir alanda bulunan paletlere sıçrayan yangın bir anda rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.