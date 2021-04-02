Otizm farkındalığının farkına vardılar

Okul öncesi öğrenciler öğretmenleri ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca eşliğinde rengarenk boyalarla el izlerini özel hazırlanan bir kumaşın üzerine baskı yaptı.

Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde MER Koleji Manisa Kampüsü okul öncesi öğrencilerine otizmin bir engel değil farklılık olduğu bilinci aşılandı. Öğrenciler öğretmenleri ve Kampüs Müdürü Mehmet Kanca eşliğinde rengarenk boyalarla özel hazırlanan kumaş üzerine el izlerini baskı yaparak farkındalık oluşturdu.

MER Koleji okul öncesi öğrencilerine günün önemini anlatmak amacıyla yapılan çalışmada Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, "Otizm bir engel değil farklılıktır. Öğrencilere bu bilinci vermek yönünde her zaman çalışacağız. dedi.