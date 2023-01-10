Oto boya atölyesinde yangın korkuttu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir oto boyacı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlarında yardımıyla söndürüldü.

Yangın, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi 105 sokakta bulunan Hüseyin Saygın'a ait oto boyacı iş yerinde yangın çıktı. 112 ekiplerine bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk olarak yangını fark eden işyeri sahibinin komşuları yangın tüpleri ile alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangının oto boya atölyesinin fırın bölümünde çıktığı öğrenildi.

Yangın çıkan iş yerinin yan komşusu Oktay Otuz ise yangını görür görmez yangın tüpleri ile gelip müdahale ettiklerini itfaiye ekiplerinin gelmesiyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.