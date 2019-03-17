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Otobüste uyuşturucu haplarla yakalandılar

Manisa’nın Akhisar ilçesinde emniyetin uygulama noktasında durdurulan bir otobüste 7 bin 965 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde emniyetin uygulama noktasında durdurulan bir otobüste 7 bin 965 adet ecstasy hap ele geçirildi. Haplarla birlikte gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada uygulama noktasında durdurulan 16 SEL 86 plakalı otobüste narkotik arama köpeği eşliğinde yapılan aramada değişik renklerde, daralı ağırlığı 3 kilo 30 gram gelen 7 bin 965 adet ecstasy hap ele geçirildi. Haplarla birlikte şüpheliler M.A. ile M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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