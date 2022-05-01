Otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan bir otobüste bir yolcu uyuşturucu ile yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Alaşehir'de dün saat 06.30 sıralarında Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan, Kullanan ve Nakleden Şahıslara' yönelik yapılan analiz çalışmalarında Kavaklıdere Mahallesi Çevre Yolunda durdurulan otobüste yolcu olarak bulunan G.Y. (40) isimli yolcunun üzerinden, 237.4 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahıs bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.