Otogargara oyunu Turgutlu'da sahnelenecek

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı Otogargara Oyunu Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Üniversite Tiyatro Ekibi oyuncuları tarafından Cuma günü saat 20.00'de TUTSO Konferans Salonunda sahnelenecek.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı Otogargara oyunu 27 Aralık Cuma günü saat 20.00'de Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda sahnelenecek. Oyunun yönetmenliği Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan yaparken oyunda Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nin Üniversite Tiyatro Ekibi rol alacak.

Komedi dalında 2 perde olarak yazılmış Otogargara, bir otogarda geçen garip ama gerçek olayları trajikomik bir açıdan ele alırken, şehirlerarası otobüs terminalinden insan manzaralarını anlatıyor. Oyun Cuma akşamı saat 20.00'den itibaren TUTSO Konferans Salonunda ücretsiz olarak izlenebilecek.

Kültür Sanat etkinliklerine ara vermeden devam ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: “Cuma akşamı Yılmaz Erdoğan'ın yadığı Otogargara oyunu Turgutlumuzda seyirciyle buluşacak. Turgutlu Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Tüm hemşerilerimizi bu güzel oyuna davet ediyorum.” dedi.