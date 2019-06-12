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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da otomobil ile motosikletin karıştığı kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Olay akşam saatleri 18.10 sıralarında Şehzadeler ilçesi Yarhasanlar Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa M. Ö., yönetimindeki 64 DA 012 plakalı motosikleti ile Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı'ndan şehir merkezine doğru seyir halinde iken, karşı şeritten gelerek ara sokağa dönmekte olan Günay A. yönetimindeki 35 AL 2616 plakalı otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Mustafa M. Ö., yaralandı. Kaza anında motosiklet sürücüsü Mustafa M. Ö.'nün kafasında bulunan kask olası bir faciayı önledi. Mustafa M. Ö., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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