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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şenol Eroğlu'nun kullandığı 45 HB 6571 plakalı Renault marka otomobil kavşaktan şehir merkezi istikametine dönerken, D300 karayolunda İzmir istikametine seyir halinde olan Orhan Çiğdem'in (41) kullandığı 45 RA 9147 plakalı motosiklet ile çarpıştı.


Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Orhan Çiğdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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