İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi üzerinde meydana geldi. İlçenin işlek caddelerinden olan Akçakmak Yolu üzerinde Mustafa Ö. (72) idaresindeki 45 M 1600 plakalı otomobil ile Aptullah E.Y. (21) idaresindeki 45 AJH 413 plakalı motosiklet çarpıştı.


Vatandaşların bilgi vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü Aptullah E.Y. yaralanırken olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.