Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki caddenin kesiştiği noktada otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.45 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Dr. Nafiz Körez Caddesi ile 239 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dr. Nafiz Körez Caddesi'nde seyir halinde olan Mustafa Morgül idaresindeki 64 ABR 457 plakalı otomobil ile 239 sokakta seyir halindeyken Dr. Nafiz Körez Caddesi'ne çıkmak isteyen Muhammet Morgül (15) idaresindeki 45 RA 7095 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Muhammet Morgül (15) motosiklet üzerinden savrulup bir ikametin köşesine çarparak ağır yaralanırken, motosiklette yolcu olarak bulunan kuzeni Musa Morgül (14) ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerinde ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Morgül'ün hayati tehlike kaydıyla Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenilirken, diğer yaralı Musa Morgül'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan her iki taraf da akraba çıktı

Öte yandan kazaya karışan motosikletteki gençler ile otomobil sürücüsünün akraba olduğu öğrenildi. İlçeye bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden taraflardan motosiklet sürücüsü Muhammet ile motosiklette yolcu olarak bulunan Musa'nın amca çocukları, otomobil sürücüsü Mustafa Morgül'ün ise akraba olduğu öğrenildi.