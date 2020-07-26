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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, sürücünün bacağı koptu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu.


Edinilen bilgiye göre, İzmir-Ankara Karayolu üzerinde seyir halindeki Mümin Ş.'nin (24) kullandığı 64 LN plakalı otomobil ile aynı istikametteki 35 PKZ 57 plakalı Umut E.'nin (19) kullandığı motosiklet Çepnidere Kavşağında çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen Umut E.'nin bacağı yol kenarındaki bariyerlere sıkışarak koptu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Umut E. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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