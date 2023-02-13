Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı.

Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi İzmir-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Turan K. (44) yönetimindeki 34 DP 2400 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeride geçerek, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 48 VU 148 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Turan K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Kısmet Z. (36) sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.