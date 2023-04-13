Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Akhisar'da bugün sabah saat 06.00 sıralarında İstanbul-İzmir devlet Karayolu üzeri Yeni Garaj ışıklarında yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Akhisar'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan otomobil ile Yeni Garaj'a girmek üzere olan yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Hidayet Koruker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Hidayet Koruker'in Akhisar'ın Kadıdağ Mahallesinde ikamet ettiği ve sabah saatlerinde oğlunu işçi servisine bırakmak üzere Akhisar'a geldiği ve kazanın geri dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.