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Otomobil kayganlaşan yolda dereye yuvarlandı: 3 yaralı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Denizli Buldan yönünden Sarıgöl istikametine seyir halinde olan M.B. yönetimindeki 35 KA 8034 plakalı otomobil, Makas mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak dereye devrildi. Kazada otomobil sürücüsü M.B. ile yolcu konumunda bulunan E.B., H.B. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 acil ambulansı ve Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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