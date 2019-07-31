Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Orhan Acar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Duran Uz (65) idaresindeki 35 NA 842 plakalı otomobil, Orhan Acar Kavşağı'nda aynı istikamette kırmızı ışıkta beklemekte olan Sezai Petenkaya idaresindeki 35 AHE 671 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle 35 NA 842 plakalı araç şoförü Duran Uz ve yanında yolcu olarak bulunan Derya Solak (35) yaralanırken, kırmızı ışıkta beklemekte olan diğer araç sürücüsü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra Kula Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.