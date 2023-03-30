Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprüden uçarak Irlamaz Çayına düştü. Yaklaşık 5 metrelik yükseklikten düşen ve ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan Irlamaz köprüsünde meydana geldi.

Eski Manisa yolu üzerinden ilçe merkezi istikametine seyir halindeki Yılmaz A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda köprü bariyerlerini kırarak yaklaşık 5 metrelik yükseklikten Irlamaz Çayına uçtu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü Yılmaz A., itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yılmaz A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.