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Otomobil, mal indiren toptancıya çarptı: 1 yaralı

Manisa’da seyir halindeki otomobil, kamyonetten mal indiren toptancıya çarptı.

Manisa'da seyir halindeki otomobil, kamyonetten mal indiren toptancıya çarptı. Kazada toptancı ağır yaralanırken, yakınları sinir krizi geçirdi.


Olay, saat 10.45 sıralarında Şehzadeler ilçesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. G.A. yönetimindeki 45 DM 346 plakalı otomobil, cadde üzerinde 35 DB 3024 plakalı kapalı kasa kamyonetten mal indiren Nusret Özçelikbaş'a çarptı. Otomobil ile kamyonet arasında sıkışan Özçelikbaş ağır yaralandı. Kaza sonrası yaralı Özçelikbaş'a ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Kanamanın durması için sol ayağına kemerle tampon uygulanan yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralı Özçelikbaş tedavi altına alındı.


Öte yandan polis, kaza sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen yaralı vatandaşın yakınları sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan otomobile tekme atan 1 kişi polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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