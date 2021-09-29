Otomobil önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin, seyir halindeki başka bir otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Alaşehir karayolu Beylikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden, Alaşehir istikametine gitmekte olan S.Ş.(46) yönetimindeki 35 SEY 71 plakalı otomobile, aynı yöne gitmekte olan M.Y.(67) yönetimindeki 35 V 8394 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazayı her 2 otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu konumunda bulunan Ü.Y.(65), A.Ş.(57) ve H.S.(28) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.