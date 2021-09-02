İhlas Haber Ajansı

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Otomobil refüjdeki direğe çarptı, sürücü ölümden döndü

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ölümden döndü.



Kaza, Ankara-İzmir E96 karayolu Alaşehir Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Ahmet K. (31)yönetimindeki 45 AAT 274 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü, sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarırken, yaralı sürücüyü sağlık ekipleri Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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