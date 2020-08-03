İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Manisa’nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içindeki 4 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, Soma-Savaştepe yolunda Sevişler yakınlarında meydana geldi. Kazım Z. idaresindeki 45 YB 3319 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri AKS kurtarma ve jandarma sevk edildi. AKS ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Kazım Z., yolcular Hüsniye Z., Ayşe Z. ve Sıla Z. 112 sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.