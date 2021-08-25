Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ağır yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde seyir halindeki otomobil, aynı yönde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı.

Kaza saat 19.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Mersinli Mahallesi yakınlarındaki rampalarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çetin Acuroğlu idaresindeki 35 PCK 37 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyreden Osman Ökkeş Kolukısa yönetimindeki 33 E 4681 plakalı tıra yandan, daha sonra da İlyas Yalçınkaya idaresindeki 06 BN 3093 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi ağır yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Ankara istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.