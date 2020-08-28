İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi yaşamını yitirdi.


Kaza, Salihli'nin Hacıhıdır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Evren (64) idaresindeki 35 UJY 51 plakalı Peugeot Partner marka kamyonet Kiremitli-Hacıhıdır yolu Dağardı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 13 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Şefika Evren (63) olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralı sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Şefika Evren ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.